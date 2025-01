Prestazioni ottimizzate, tecnologia Euro5+ e design rinnovato per la nuova Honda Monkey 125, model year 2025. La celebre mini moto della casa giapponese si aggiorna con significative novità tecniche ed estetiche. Il compatto motore monocilindrico da 125 cc, ora conforme alla normativa Euro5+, offre una potenza di 9,4 CV e una coppia di 10,7 Nm. Questo garantisce consumi ridotti, pari a 66,7 km/l secondo il ciclo WMTC. Le nuove colorazioni ‘Millenium Red’ e ‘Turmeric Yellow’ donano un tocco moderno e accattivante al suo iconico design.

La sicurezza in sella è incrementata grazie all’ABS a singolo canale, supportato dalla Piattaforma Inerziale IMU, mentre il nuovo cambio a cinque rapporti assicura una guida fluida e piacevole, sia nel traffico cittadino che su strade extraurbane. Le ruote da 12 pollici e l’altezza sella di 776 mm rendono la moto estremamente maneggevole.

Dal punto di vista tecnologico, la nuova Monkey integra la diagnostica OBD2-2 e un catalizzatore aggiornato. L’iniezione elettronica PGM-FI, abbinata al sistema di aspirazione e scarico con silenziatore monocamera, ottimizza la combustione, migliorando le prestazioni e regalando un sound distintivo.

Per chi desidera personalizzare la propria moto, Honda offre un’ampia gamma di accessori, tra cui portapacchi cromati, borse laterali, prese USB e manopole riscaldabili. Sono disponibili anche optional come l’indicatore di marcia inserita e l’orologio. Con una velocità massima di 91 km/h, questa mini fun bike si conferma una scelta perfetta per chi cerca un mix di praticità e divertimento quotidiano.