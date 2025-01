Gazelle Ultimate C5: eleganza e prestazioni per la mobilità urbana

La Gazelle Ultimate C5 rappresenta un punto di riferimento nel panorama delle e-bike urbane, unendo un design sofisticato, tecnologie all’avanguardia e un comfort eccezionale. Prodotta dal celebre marchio olandese Gazelle, forte di oltre cento anni di esperienza, questa bicicletta elettrica si distingue per la sua dotazione completa e l’elevata qualità costruttiva.

Gazelle Ultimate C5: prezzo di partenza

Con un prezzo di partenza di 4.199 euro e una batteria da 500 Wh, la Ultimate C5 è disponibile in sei taglie di telaio in alluminio, adatte a utenti con altezze tra 1,55 m e 2,05 m. Il telaio step-through garantisce una facilità d’uso superiore, rendendola perfetta sia per gli spostamenti quotidiani in città sia per le gite del weekend. La geometria del telaio è studiata per offrire una posizione di guida comoda, con il busto eretto e un equilibrio ottimale del peso tra sella e manubrio.

Un elemento distintivo di questa bicicletta è la trasmissione a cinghia Gates, abbinata al cambio interno al mozzo Shimano Nexus a 5 velocità. Questo sistema garantisce una pedalata silenziosa, fluida e con una manutenzione minima rispetto alle trasmissioni tradizionali. I freni a disco idraulici Magura MT C4 assicurano una frenata potente e precisa, mentre la forcella SR Suntour NVX30 da 75 mm e i pneumatici Schwalbe Energizer Plus da 50 mm assorbono efficacemente le irregolarità del terreno.

Motore Bosch a supporto

Il cuore della Ultimate C5 è il motore Bosch Performance Line, che offre una coppia massima di 75 Nm per prestazioni elevate e una spinta progressiva. La batteria integrata da 625 Wh garantisce un’autonomia variabile tra 65 e 155 km, anche con livelli di assistenza elevati. Le modalità di assistenza (Eco, Auto, Tour e Turbo) sono gestibili tramite il comando LED Remote e il display Kiox 300, che fornisce dati dettagliati e personalizzabili tramite l’app eBike Flow.

La Ultimate C5 non è solo una bicicletta elettrica, ma una soluzione completa per la mobilità urbana. È dotata di parafanghi integrati, luci di alta qualità e un portapacchi compatibile con il sistema MIK HD. Inoltre, l’antifurto integrato AXA aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, rendendola ideale per gli spostamenti quotidiani.

Con un prezzo che riflette l’eccellenza dei materiali e delle tecnologie utilizzate, la Gazelle Ultimate C5 si colloca nella fascia alta del mercato, offrendo un’esperienza di guida straordinaria che combina comfort, prestazioni e design in un prodotto unico.