“Non c’è pilota che non sogni di gareggiare a Phillip Island.” Il leggendario circuito australiano ha fatto da sfondo ai test pre-stagionali del team GYTR GRT Yamaha WorldSBK 2025, mettendo in luce le potenzialità delle Yamaha R1 in vista del prossimo campionato Superbike. I piloti Remy Gardner e Dominique Aegerter hanno affrontato due intense giornate di prove, tra condizioni climatiche variabili, per affinare le loro moto in vista della nuova stagione.

Le sessioni di test della Yamaha R1

Le sessioni di test hanno regalato risultati promettenti per entrambi i piloti. Durante la prima giornata, favorita da condizioni ideali, Gardner ha impressionato con un tempo di 1’30.233 dopo 61 giri, mentre Aegerter ha completato 72 giri segnando 1’31.185.

Il secondo giorno ha presentato sfide aggiuntive a causa del meteo mutevole. La mattinata ha permesso di girare sull’asciutto, con Gardner che ha registrato 1’30.245 in 34 giri e Aegerter 1’30.617 in 37 giri. Tuttavia, il pomeriggio è stato caratterizzato da pioggia intermittente, costringendo il team a un continuo adattamento nella scelta degli pneumatici.

La conclusione dei test ha visto Aegerter brillare con un eccellente decimo posto (1’30.461), seguito da Gardner all’undicesimo (1’30.464), nonostante un inconveniente tecnico nelle fasi finali. “Abbiamo fatto passi avanti significativi”, ha dichiarato Aegerter, mentre Gardner ha sottolineato l’importanza dei dati raccolti per l’imminente inizio di stagione.

Il team GYTR GRT Yamaha si prepara ora ad affrontare il round inaugurale con rinnovata fiducia, forte dei progressi dimostrati durante questi test sul celebre circuito di Phillip Island (qui il calendario Superbike 2025).