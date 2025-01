“La passione non ha età", recita un vecchio detto, e Jeremy McWilliams ne è la prova vivente. A 61 anni, il leggendario pilota nordirlandese annuncia il suo ritorno alle competizioni motociclistiche, partecipando al Campionato Ulster Superbike 2025 nella categoria Superbike con il team JMAC.

Con un passato da protagonista nel Motomondiale, che vanta 177 Gran Premi, una vittoria in classe 250 e sei podi, McWilliams dimostra di non voler rallentare. Dopo aver chiuso la sua esperienza come collaudatore KTM, il veterano delle due ruote ha deciso di rimettersi in gioco nel campionato che si svolge sulle strade della sua amata terra natale.

Il ritorno di Jeremy McWilliams avverrà in grande stile, con l’Ulster Grand Prix come palcoscenico. Questa iconica competizione su strada, tra le più prestigiose del motociclismo, si terrà sul circuito di Dundrod, vicino Belfast, famoso per la sua media record di 215 km/h. Una sfida entusiasmante per il carismatico Road Racer.

Il curriculum di McWilliams nelle gare su strada è impressionante: 13 podi alla North West 200 e una vittoria al Macau Grand Prix nel 1996. Più recentemente, nel 2022, ha dimostrato di essere ancora competitivo trionfando a Daytona nella categoria King of the Baggers.

La collaborazione con il team JMAC si rivela strategica. Questa squadra, che ha già lavorato con Jeremy McWilliams in passato, garantirà il supporto tecnico necessario per affrontare le sfide della categoria Superbike, dove potenza e tecnologia all’avanguardia fanno la differenza.

Questo ritorno non è solo una questione sportiva, ma un simbolo di come la passione per le due ruote possa superare ogni barriera anagrafica, regalando emozioni uniche agli appassionati che seguiranno le sue imprese sulle strade dell’Ulster.