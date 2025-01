Il Passo della Futa, incastonato nell’Appennino Tosco-Emiliano a 903 metri s.l.m., è una destinazione imperdibile per chi ama le due ruote e i paesaggi montani. Questo rinomato valico, che collega la valle del Mugello con quella del fiume Santerno, regala curve sinuose e panorami spettacolari, perfetti per un’avventura in moto immersa nella natura. Ma, dopo tanto viaggio, è inevitabile cedere al richiamo della fame. Ecco una selezione di imperdibili ristoranti e trattorie lungo la Strada della Futa e dintorni.

Alcuni esempi trattorie sul Passo della Futa

Trattoria Anconella

Nel borgo di Anconella, questa trattoria accoglie i visitatori con un’atmosfera calda e piatti di cucina tradizionale arricchiti da ingredienti stagionali. Da provare assolutamente le chicche di pasta fresca ripiene di ricotta e il tomino con composta di pere. Indirizzo: Via Anconella 41/43, Loiano (BO).

Antico Stradello 1810

Situato nel cuore di Loiano, l’Antico Stradello è celebre per il suo menu di ispirazione tradizionale e la sorprendente pizza gorgonzola e pere. Con il suo ambiente rustico e un giardino estivo, è una scelta perfetta in ogni stagione. Indirizzo: Via Roma, 1, Loiano (BO).

Antico Angelo Ristorante Cantina

Nel centro storico di Monghidoro, questo ristorante si distingue per il fritto misto alla bolognese e una ricca selezione di birre artigianali. L’atmosfera unica, grazie alla sua posizione nei sotterranei di un antico monastero, rende l’esperienza ancora più affascinante. Indirizzo: Via Antico Angelo 5, Monghidoro (BO).

Altri punti di riferimento

Chalet della Raticosa

Perfetto per chi cerca un pasto veloce o un assaggio autentico della cucina tradizionale toscana, lo Chalet della Raticosa offre panini e piadine con salumi di alta qualità. Da non perdere il piccolo punto vendita di specialità locali. Indirizzo: Via Pietramala 22, Firenzuola (FI).

Trattoria Bar Bibo

Un luogo ideale per immergersi nei sapori della tradizione toscana. La Trattoria Bar Bibo propone piatti come tortelli di patate e gnudi toscani, oltre a una selezione di salumi di cinta senese e burrata. Indirizzo: Via Traversa 454, Firenzuola (FI).

Che siate alla ricerca di un pranzo veloce o di una cena rilassante, questi locali rappresentano il meglio della cucina tradizionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Buon appetito!