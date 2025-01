La stagione 2025 si apre con un ventaglio di novità entusiasmanti nel settore dei caschi per motociclisti, grazie a CGM, azienda italiana leader nel mercato. La nuova collezione si distingue per un perfetto equilibrio tra tecnologia, design e attenzione alla sostenibilità, confermando il marchio come punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote.

Caschi di stile

Tra le proposte più attese per i caschi 2025, spiccano i modelli integrali, che incarnano i massimi standard di sicurezza motociclisti e comfort. Il fiore all’occhiello della gamma è il 361 Avent, un casco innovativo con calotta in full carbon, progettato per offrire uno stile sportivo e tecnologie di ultima generazione. Per gli amanti delle linee più tradizionali, CGM introduce il 330 Riot, dotato di una calotta in HTP (High Performance Terpolymer) e di uno spoiler posteriore aerodinamico, ideale per garantire stabilità anche a velocità elevate.

La collezione si arricchisce anche di soluzioni dedicate agli spostamenti urbani. Il 136 RNA, un casco jet dal design accattivante, è pensato per scooteristi e motociclisti che cercano praticità senza compromessi sulla protezione. Questo modello rappresenta la perfetta sintesi tra stile urbano e sicurezza, rispondendo alle esigenze di chi si muove quotidianamente in città.

CGM, presso i rivenditori autorizzati

I nuovi caschi integrali e caschi jet di CGM saranno presto disponibili presso i rivenditori autorizzati, completando una gamma già ampia e diversificata. L’obiettivo dell’azienda è offrire soluzioni personalizzate, garantendo una calzata ottimale e un’esperienza di guida piacevole, senza rinunciare alla protezione.

Con questa nuova linea, CGM conferma il suo impegno verso l’innovazione e la qualità, proponendo prodotti che combinano tecnologie avanzate e design distintivo. Gli appassionati delle due ruote potranno così scegliere tra una gamma di opzioni sempre più ricca, progettate per migliorare ogni aspetto della loro esperienza su strada.