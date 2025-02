Il Campionato Mondiale MotoGP 2025 si avvicina a uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il Gran Premio d’Australia, in programma sul suggestivo circuito di Phillip Island dal 17 al 19 ottobre. Questo tracciato, noto per le sue curve veloci e il panorama mozzafiato sull’oceano, offre sempre gare emozionanti e ricche di colpi di scena. Per gli appassionati italiani, seguire le sessioni in diretta richiederà qualche sacrificio a causa del fuso orario, ma lo spettacolo sarà sicuramente all’altezza delle aspettative.

Programma del Gran Premio d’Australia 2025

Di seguito, gli orari delle principali sessioni del weekend, espressi nel fuso orario italiano:

Venerdì 17 ottobre

Ore 23:45 (giovedì): Prove Libere 1 Moto3

Ore 00:45: Prove Libere 1 Moto2

Ore 01:40: Prove Libere 1 MotoGP

Ore 04:10: Prove Libere 2 Moto3

Ore 05:00: Prove Libere 2 Moto2

Ore 06:00: Prove Libere 2 MotoGP

Sabato 18 ottobre

Ore 23:45: Prove Libere 3 Moto3

Ore 00:25: Prove Libere 3 Moto2

Ore 01:05: Prove Libere 3 MotoGP

Ore 01:50: Qualifiche MotoGP

Ore 03:50: Qualifiche Moto3

Ore 04:45: Qualifiche Moto2

Ore 06:00: Sprint Race MotoGP

Domenica 19 ottobre

Ore 23:35 (sabato): Warm-Up MotoGP

Ore 02:00: Gara Moto3

Ore 03:15: Gara Moto2

Ore 05:00: Gara MotoGP

MotoGP Phillip Island 2025, programmazione TV per l’Italia

In Italia, gli appassionati potranno seguire il Gran Premio d’Australia attraverso le seguenti emittenti:

Sky Sport MotoGP : trasmetterà in diretta tutte le sessioni del weekend, dalle prove libere alle gare delle diverse categorie. Gli abbonati potranno seguire l’evento anche in streaming tramite l’app Sky Go.

: trasmetterà in diretta tutte le sessioni del weekend, dalle prove libere alle gare delle diverse categorie. Gli abbonati potranno seguire l’evento anche in streaming tramite l’app Sky Go. TV8 : offrirà la trasmissione in chiaro di alcune sessioni. In particolare: Sabato 18 ottobre : Ore 01:50: Qualifiche MotoGP (diretta) Ore 03:50: Qualifiche Moto3 (diretta) Ore 04:45: Qualifiche Moto2 (diretta) Ore 06:00: Sprint Race MotoGP (diretta) Ore 13:00: Replica Sprint Race MotoGP Domenica 19 ottobre : Ore 09:00: Gara Moto3 (differita) Ore 10:15: Gara Moto2 (differita) Ore 12:00: Gara MotoGP (differita)

: offrirà la trasmissione in chiaro di alcune sessioni. In particolare:

Considerazioni sul fuso orario

A causa della differenza di fuso orario tra l’Italia e l’Australia, molte sessioni si svolgeranno durante la notte o nelle prime ore del mattino italiane. Gli appassionati più accaniti potranno seguire le dirette su Sky Sport MotoGP, mentre coloro che preferiscono orari più comodi avranno la possibilità di guardare le repliche e le differite offerte da TV8 nel corso della giornata.

Il circuito di Phillip Island

Il circuito di Phillip Island è uno dei tracciati più iconici del calendario MotoGP. Situato a circa 140 km a sud di Melbourne, offre una lunghezza di 4,4 km con 12 curve, di cui 7 a sinistra e 5 a destra. La combinazione di curve veloci, cambi di pendenza e la vicinanza all’oceano rende questo circuito una sfida unica per i piloti e uno spettacolo imperdibile per gli spettatori.